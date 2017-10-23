Yüz Yüze 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Show TV'nin yeni dizisi Yüz Yüze’nin 2. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Seliha ve Cino’nun dertleştiği ve giderek birbirinden etkilendiği tanıtımda Tatar’ın, Cino’yu Seliha için uyardığı sahneler merak uyandırdı. Yüz Yüze birbirine düşman Cino ve Seliha’nın hikayesini Her Perşembe ekrana taşıyor.

YÜZ YÜZE 2. BÖLÜM FRAGMANI

Yüz Yüze’nin merakla beklenen yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Yüz Yüze 26 Ekim Perşembe günü saat 20.00'de Show TV'de!

İşte "Yüz Yüze"nin 2. bölüm 2. fragmanı;

Birkan Sokullu ve Sinem Kobal’ın başrol oynadığı, Show TV’nin iddialı projesi “Yüz Yüze”de Sokullu ve Kobal’a; Taner Ölmez, Özgür Emre Yıldırım, Ece Çeşmioğlu, Rüzgar Aksoy, Başak Daşman, Ali Seçkiner Alıcı, Muhammet Çakır, Selin Yeninci, Merve Dizdar, Nihal Dinçel, Kağan Uluca,Celal Öztürk, Kirkor Dinçkayıkçı, Fikret Urucu ve Arda Görgen gibi isimler eşlik ediyor.

YÜZ YÜZE'NİN İLK BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Yüz Yüze’nin geçtiğimiz Perşembe ekrana gelen ilk bölümünde; Cino, kardeşi Çağdaş’ı babasının mezarına getirdiği sırada orada olan Seliha ile tanıştı. Cino ve çete üyeleri Molla, Tatar, Aleko, Mustafa toplanarak yeni işleri için hazırlık yaptı. Cino gittiği mekanda oraya operasyon için giden Seliha ile tekrar karşılaştı. Araba çalan çete üyeleri aksiyon dolu anlar yaşadı. Babasının kirli bir polis değil, masum olduğunu öğrenen Cino öfkeden deliye döndü. Babasını aklayacak belgelere ulaşmak için bankadaki kasaya ulaşması gereken ekip plan yaptı. Her şeyin başladığı o gün, Seliha’nın kardeşi gibi sevdiği Ali ve Zeynep’in nişanı vardı. Ali, Seliha’nın işi için bankaya girdiği sırada Cino’lar da bankaya girdi. Bankaya girdiklerinde işler ters gitti ve Ali öldü. Çete kaçmaya çalışırken Seliha, Mustafa’yı vurdu. Cino’yla silahlı çatışamaya giren Seliha, Cino’nun kaçarken yere düşürdüğü bilekliği buldu. Çete üyelerinin Mustafa’yı gömdüğü duygusal sahneler izleyenleri de derinden etkiledi. Ali’nin cenazesinde intikam yemini eden Seliha bulduğu bilekliğin peşine düştü. Cino’nun mahallesine geldiği sırada bilekliğin bir semt takımının renkleri olduğunu anlayan Seliha, Cino’nun çiçekçi dükkanının karşısındaki dükkanı kiraladı. Artık komşu olan Cino ve Seliha’nın hikayesinde neler yaşanacağı merakla bekleniyor.