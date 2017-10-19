Yüz Yüze 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Yüz Yüze yeni bölümünde neler yaşanacak?

SHOW TV'de bu akşam izleyiciyle buluşan ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyenlerden tam not alan Yüz Yüze'nin 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Oyuncu kadrosu ve konusuyla sosyal medyanın da zirvesine oturan Yüz Yüze'nin yeni bölümünde neler yaşanacağı büyük merakla bekleniyor. İşte Yüz Yüze 2. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair ipuçları...

CİNO VE SELİHA'NIN HİKAYESİ BAŞLIYOR

Show TV'nin bu akşam izleyicileriyle buluşan ve ekranda fırtınalar estireceğinin sinyallerini veren Yüz Yüze’nin 2. bölüm tanıtımı yayınlandı. Seliha’nın çete üyeleriyle tanıştığı, Cino ve Seliha’nın birbirini tanımaya başladığı tanıtım heyecan yarattı.

Yüz Yüze birbirine düşman Cino ve Seliha’nın hikayesini Her Perşembe ekrana taşıyacak.

Yüz Yüze’nin merakla beklenen yeni bölümü 26 Ekim Perşembe günü saat 20.00'de Show TV'de!

YÜZ YÜZE'NİN İLK BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Yüz Yüze’nin bu akşam ekrana gelen ilk bölümünde;

Cino, kardeşi Çağdaş’ı babasının mezarına getirdiği sırada orada olan Seliha ile tanıştı. Cino ve çete üyeleri Molla, Tatar, Aleko, Mustafa toplanarak yeni işleri için hazırlık yaptı. Cino gittiği mekanda oraya operasyon için giden Seliha ile tekrar karşılaştı. Araba çalan çete üyeleri aksiyon dolu anlar yaşadı.

Babasının kirli bir polis değil, masum olduğunu öğrenen Cino öfkeden deliye döndü. Babasını aklayacak belgelere ulaşmak için bankadaki kasaya ulaşması gereken ekip plan yaptı. Her şeyin başladığı o gün, Seliha’nın kardeşi gibi sevdiği Ali ve Zeynep’in nişanı vardı. Ali, Seliha’nın işi için bankaya girdiği sırada Cino’lar da bankaya girdi. Bankaya girdiklerinde işler ters gitti ve Ali öldü.

Çete kaçmaya çalışırken Seliha, Mustafa’yı vurdu. Cino’yla silahlı çatışamaya giren Seliha, Cino’nun kaçarken yere düşürdüğü bilekliği buldu. Çete üyelerinin Mustafa’yı gömdüğü duygusal sahneler izleyenleri de derinden etkiledi. Ali’nin cenazesinde intikam yemini eden Seliha bulduğu bilekliğin peşine düştü.

Cino’nun mahallesine geldiği sırada bilekliğin bir semt takımının renkleri olduğunu anlayan Seliha, Cino’nun çiçekçi dükkanının karşısındaki dükkanı kiraladı. Artık komşu olan Cino ve Seliha’nın hikayesinde neler yaşanacağı merakla bekleniyor.

YÜZ YÜZE OYUNCULARI

İlk bölümüyle hem ekranlara hem de sosyal medyaya damga vuran Yüz Yüze'nin oyuncu kadrosu da izleyenlerin dikkatinden kaçmadı. İşte Yüz Yüze oyuncuları...

Sinem Kobal (Seliha karakteri)

Birkan Sokullu (Cino karakteri)

Taner Ölmez (Aleko karakteri)

Özgür Emre Yıldırım (Tatar karakteri)

Muhammet Çakır (Molla karakteri)

Ece Çeşmioğlu (Zeynep karakteri)

Başak Daşman (Emel karakteri)

Rüzgar Aksoy (Ender karakteri)

Merve Dizdar (Yeşim karakteri)

Yüz Yüze

Yüz Yüze 2. bölüm fragmanı

Yüz Yüze yeni bölüm fragmanı

Yüz Yüze oyuncuları