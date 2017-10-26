Yüz Yüze 2. bölüm izle! Yüz Yüze 3. bölüm fragmanı yayınlandı

Show TV'nin yeni dizisi Yüz Yüze’nin 3. bölüm tanıtımı yayınlandı. Birol’un polisler tarafından sorgulandığı, çetenin yeni operasyonları için plan yaptığı, Tatar ve Zeynep’in dövüş sahnelerinin dikkat çektiği tanıtımda birbirlerine karşı şüpheleri giderek artan Cino ve Seliha’nın heyecan dolu sahneleri merak uyandırdı. Yüz Yüze birbirine düşman Cino ve Seliha’nın hikayesini Her Perşembe ekrana taşıyor.

İşte Yüz Yüze'nin 3. bölüm fragmanı;

Yüz Yüze’nin merakla beklenen yeni bölümü 2 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de Show TV'de!

YÜZ YÜZE 2. BÖLÜM: TATAR POLİSLERDEN KAÇMAYI BAŞARIYOR

Yüz Yüze’nin bu akşam ekrana gelen 2. bölümünde Seliha’ya mahalleyi tanıtan Cino, babasının mezarına giderek ondan af diledi. Seliha’nın kiraladığı dükkandaki delilleri yok etmek için dükkana giren Molla ve Tatar, Aleko’nun bir anlık dikkatsizliğiyle Seliha’ya yakalanıyordu. Cino’nun planıyla Tatar polislerden kaçmayı başardı. Cino ve Seliha gün doğumunu birlikte izleyerek uzun süre dertleştiler.

Birol, Tatar’a sattığı silahla Ali’nin öldürüldüğünü anlayınca çeteyi tehdit ederek ünlü bir ressamın milyon dolarlık tablosunun kaçırılmasını istedi. Zeynep ve Seliha mahallede ev tutarak, Ali’nin katilini bulmaktan vazgeçmediklerini gösterdiler. Seliha, Ali’yi öldüren kişiye silahı satan kişinin Birol olduğunu öğrenince onu yakalamak için harekete geçti. Karakolda karşılaştığı adamdan şüphelenen Cino’nun adamın polis muhbiri olduğunu anladığı sırada Seliha da Birol’un kim olduğunu öğrendi. Bu olay üzerine ikilinin yüz yüze gelerek tekrar tanıştığı final sahnesi heyecan yarattı.

Birkan Sokullu ve Sinem Kobal’ın başrol oynadığı, Show TV’nin iddialı projesi “Yüz Yüze”de Sokullu ve Kobal’a; Taner Ölmez, Özgür Emre Yıldırım, Ece Çeşmioğlu, Rüzgar Aksoy, Başak Daşman, Ali Seçkiner Alıcı, Muhammet Çakır, Selin Yeninci, Merve Dizdar, Nihal Dinçel, Kağan Uluca,Celal Öztürk, Kirkor Dinçkayıkçı, Fikret Urucu ve Arda Görgen gibi isimler eşlik ediyor.

Yüz Yüze 2. bölüm

Yüz Yüze 3. bölüm fragmanı

show tv