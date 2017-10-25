Yüz Yüze 2. bölüm ne zaman? Yüz Yüze 2. bölüm fragmanları

İlk bölümüyle izleyenlerden tam not alan ve yeni bölümü büyük ilgiyle beklenen Show TV'nin yeni dizisi Yüz Yüze’nin 2. bölüm fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Seliha ve Cino’nun dertleştiği ve giderek birbirinden etkilendiği tanıtımda Tatar’ın, Cino’yu Seliha için uyardığı sahneler merak uyandırdı. Peki Yüz Yüze 2. bölüm ne zaman? İşte Yüz Yüze 2. bölüm fragmanları ve yeni bölüme dair detaylar...
YÜZ YÜZE 2. BÖLÜM NE ZAMAN?
SHOW TV'nin yeni dizisi Yüz Yüze, ilk bölümünden sonra izleyicilerin merakla beklediği diziler arasına girdi. 1. bölüm bitiminden hemen sonra 2. bölüm fragmanını araştıran dizinin takipçileri için 2. bölüm fragmanları yayınlanmıştı. Dizinin ikinci bölümünü büyük merakla bekleyen vatandaşlar, merakla Yüz Yüze'nin 2. bölümünü bekliyor. İşte Yüz Yüze 2. bölüm fragmanları;
Yüz Yüze 26 Ekim Perşembe (yarın) günü saat 20.00'de Show TV'de!
YÜZ YÜZE İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Yüz Yüze’nin geçtiğimiz Perşembe günü ekrana gelen ilk bölümünde;
Cino, kardeşi Çağdaş’ı babasının mezarına getirdiği sırada orada olan Seliha ile tanıştı. Cino ve çete üyeleri Molla, Tatar, Aleko, Mustafa toplanarak yeni işleri için hazırlık yaptı. Cino gittiği mekanda oraya operasyon için giden Seliha ile tekrar karşılaştı.
Araba çalan çete üyeleri aksiyon dolu anlar yaşadı. Babasının kirli bir polis değil, masum olduğunu öğrenen Cino öfkeden deliye döndü. Babasını aklayacak belgelere ulaşmak için bankadaki kasaya ulaşması gereken ekip plan yaptı. Her şeyin başladığı o gün, Seliha’nın kardeşi gibi sevdiği Ali ve Zeynep’in nişanı vardı. Ali, Seliha’nın işi için bankaya girdiği sırada Cino’lar da bankaya girdi.
Bankaya girdiklerinde işler ters gitti ve Ali öldü. Çete kaçmaya çalışırken Seliha, Mustafa’yı vurdu. Cino’yla silahlı çatışamaya giren Seliha, Cino’nun kaçarken yere düşürdüğü bilekliği buldu. Çete üyelerinin Mustafa’yı gömdüğü duygusal sahneler izleyenleri de derinden etkiledi.
Ali’nin cenazesinde intikam yemini eden Seliha bulduğu bilekliğin peşine düştü. Cino’nun mahallesine geldiği sırada bilekliğin bir semt takımının renkleri olduğunu anlayan Seliha, Cino’nun çiçekçi dükkanının karşısındaki dükkanı kiraladı. Artık komşu olan Cino ve Seliha’nın hikayesinde neler yaşanacağı merakla bekleniyor.
YÜZ YÜZE OYUNCULARI
Birkan Sokullu (Cino)
Cihangir Bilir’in, nam-ı diğer Cino’nun, polis olan babası Kemal Bilir, gizli görevdeyken bir iftira sonucu öldürülür. Artık tek amacı babasının masumiyetini kanıtlamak olan Cino için zor ve belalı bir hayat başlamıştır.
- Yüz Yüze
- Yüz Yüze 2. bölüm
- Yüz Yüze 2. bölüm fragmanları
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