Yüz Yüze 2. bölüm ne zaman? Yüz Yüze 2. bölüm fragmanları

İlk bölümüyle izleyenlerden tam not alan ve yeni bölümü büyük ilgiyle beklenen Show TV'nin yeni dizisi Yüz Yüze’nin 2. bölüm fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Seliha ve Cino’nun dertleştiği ve giderek birbirinden etkilendiği tanıtımda Tatar’ın, Cino’yu Seliha için uyardığı sahneler merak uyandırdı. Peki Yüz Yüze 2. bölüm ne zaman? İşte Yüz Yüze 2. bölüm fragmanları ve yeni bölüme dair detaylar...

YÜZ YÜZE 2. BÖLÜM NE ZAMAN?

SHOW TV'nin yeni dizisi Yüz Yüze, ilk bölümünden sonra izleyicilerin merakla beklediği diziler arasına girdi. 1. bölüm bitiminden hemen sonra 2. bölüm fragmanını araştıran dizinin takipçileri için 2. bölüm fragmanları yayınlanmıştı. Dizinin ikinci bölümünü büyük merakla bekleyen vatandaşlar, merakla Yüz Yüze'nin 2. bölümünü bekliyor. İşte Yüz Yüze 2. bölüm fragmanları;

Yüz Yüze 26 Ekim Perşembe (yarın) günü saat 20.00'de Show TV'de!

YÜZ YÜZE İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yüz Yüze’nin geçtiğimiz Perşembe günü ekrana gelen ilk bölümünde;

Cino, kardeşi Çağdaş’ı babasının mezarına getirdiği sırada orada olan Seliha ile tanıştı. Cino ve çete üyeleri Molla, Tatar, Aleko, Mustafa toplanarak yeni işleri için hazırlık yaptı. Cino gittiği mekanda oraya operasyon için giden Seliha ile tekrar karşılaştı.

Araba çalan çete üyeleri aksiyon dolu anlar yaşadı. Babasının kirli bir polis değil, masum olduğunu öğrenen Cino öfkeden deliye döndü. Babasını aklayacak belgelere ulaşmak için bankadaki kasaya ulaşması gereken ekip plan yaptı. Her şeyin başladığı o gün, Seliha’nın kardeşi gibi sevdiği Ali ve Zeynep’in nişanı vardı. Ali, Seliha’nın işi için bankaya girdiği sırada Cino’lar da bankaya girdi.

Bankaya girdiklerinde işler ters gitti ve Ali öldü. Çete kaçmaya çalışırken Seliha, Mustafa’yı vurdu. Cino’yla silahlı çatışamaya giren Seliha, Cino’nun kaçarken yere düşürdüğü bilekliği buldu. Çete üyelerinin Mustafa’yı gömdüğü duygusal sahneler izleyenleri de derinden etkiledi.

Ali’nin cenazesinde intikam yemini eden Seliha bulduğu bilekliğin peşine düştü. Cino’nun mahallesine geldiği sırada bilekliğin bir semt takımının renkleri olduğunu anlayan Seliha, Cino’nun çiçekçi dükkanının karşısındaki dükkanı kiraladı. Artık komşu olan Cino ve Seliha’nın hikayesinde neler yaşanacağı merakla bekleniyor.

YÜZ YÜZE OYUNCULARI

Birkan Sokullu (Cino)

Cihangir Bilir’in, nam-ı diğer Cino’nun, polis olan babası Kemal Bilir, gizli görevdeyken bir iftira sonucu öldürülür. Artık tek amacı babasının masumiyetini kanıtlamak olan Cino için zor ve belalı bir hayat başlamıştır.

Sinem Kobal (Seliha) Seliha, 15 yaşındayken korkunç bir travma yaşar, aynı gece, evini terk eder ve kendine yeni bir yol çizer. Yıllarca tek başına hayat mücadelesi veren Seliha, hırsızlık masasının başına buyruk baş komiseri olur. Yaşadığı bir olay Seliha’nın hayatında yepyeni bir sayfa açacaktır. Taner Ölmez (Aleko) Ekibin en küçüğü, Cino’nun göz bebeği, teknoloji deyince akla gelen en yetkili isim... Çok küçük yaşta ailesini kaybeder. Sonrasında Cino sahip çıkar ona. Müzik onun her şeyidir. Özgür Emre Yıldırım (Tatar) Cino’nun en eski ve en yakın arkadaşıdır. Şiddete olan gereksiz eğilimiyle mahallede nam salmıştır. Parayı, kadınları ve silahları sever.. Tatar’ın bu özelliğinin başını sokacağı en son bela aşk olacaktır. Muhammet Çakır (Molla) Çocuk yaşta Trabzon’dan İstanbul’a yol almayı kafasına koyan Yunus, on üç yaşında hafız olur. On beş yaşında da ailesini İstanbul’a sürüklemeyi başarır. O da herkes gibi Cino’ya gönülden bağlıdır. Yalnız bir derdi vardır ki Molla’nın dağa taşa bile haykırmaktan çekinir. Ece Çeşmioğlu (Zeynep) Hırsızlık masasının güzel komiseri Zeynep, Seliha sayesinde hayatının aşkı Ali’yle tanışmış, evlenmek üzeredir. Yaşadığı acı olay onun da hayatında bambaşka bir yola girmesine sebep olur. Başak Daşman (Emel) Mahallenin ablası… Emel pavyonda çalışır ama sadece şarkı söyler. Kimseye eyvallahı yoktur. Tek derdi, hem belalısı hem de çocuğunun babası olan adamdan bir gün çocuğunu alabilmektir. Mahallede iyi anlaşamadığı yoktur, Molla hariç. Rüzgar Aksoy (Ender) Hırsızlık masası baş komiserlerinden Ender, Seliha’ya umutsuzca aşıktır. Seliha’yla olmak için hamleler yapar ama her defasında geri çevrilir. Tekinsiz bir adamdır Ender. Merve Dizdar (Yeşim) Mahallede patlak bir egzoz ve acı bir fren duyuyorsanız bilin ki Yeşim yine gezmeye çıkmıştır. Babası Sadık’ın tamirhanesini çekip çeviren asıl kahramandır. Arabalara olan aşırı merakı onu bir tamirciden çok daha ötesi yapar.

Yüz Yüze

Yüz Yüze 2. bölüm

Yüz Yüze 2. bölüm fragmanları