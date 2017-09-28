Yüz Yüze 2. tanıtım fragmanı izle - Show TV

Show TV'de ekrana gelecek olan; yapımını Tims & B’nin, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, yönetmenliğini Osman Taşçı’nın yaptığı, senaryosunu ise Ethem Özışık’ın kaleme aldığı “Yüz Yüze”nin bu akşam yayınlanan ilk tanıtımının ardından bir tanıtım daha geldi. Çete üyeleri Cino, Aleko, Mustafa ve Tatar’ın maceralarının ekrana geldiği tanıtım heyecan dolu sahneleriyle soluksuz izleneceğinin sinyallerini verdi.

İşte “Yüz Yüze”nin ikinci tanıtımı!

Birkan Sokullu ve Sinem Kobal’ın başrol oynadığı, Show TV’nin iddialı projesi “Yüz Yüze”de Sokullu ve Kobal’a; Taner Ölmez, Özgür Emre Yıldırım, Ece Çeşmioğlu, Rüzgar Aksoy, Başak Daşman, Ali Seçkiner, Muhammet Çakır, Selin Yeninci, Merve Dizdar, Nihal Telcan, Kaan Uluca ve Celal Öztürk gibi isimler eşlik ediyor.“Yüz Yüze” çok yakında Show TV’de başlıyor!