Yüz Yüze disisi ilk fragmanı yayınlandı - Yüz Yüze oyuncuları

Show TV'de ekrana gelecek olan; yapımını Tims & B’nin, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, yönetmenliğini Osman Taşçı’nın yaptığı, senaryosunu ise Ethem Özışık’ın kaleme aldığı “Yüz Yüze”nin ilk tanıtımı yayınlandı.



Birkan Sokullu ve Sinem Kobal’ın başrol oynadığı, Show TV’nin iddialı projesi “Yüz Yüze”de Sokullu ve Kobal’a; Taner Ölmez, Özgür Emre Yıldırım, Ece Çeşmioğlu, Rüzgar Aksoy, Başak Daşman, Ali Seçkiner, Muhammet Çakır, Selin Yeninci, Merve Dizdar, Nihal Telcan, Kaan Uluca ve Celal Öztürk gibi isimler eşlik ediyor.

İşte “Yüz Yüze”nin ilk tanıtımı!

AŞK NEFRETE KARDEŞTİR!



Kanatları kırık, yaralı iki melek… Seliha ve Cihangir... İkisinin de dışında kırılmaz birer kabuk. Ve suçlu bir dünya.. Cihangir ve Seliha bu dünyanın tamamen zıt kutuplarında dururken hayat onları bir araya getirecektir. Seliha azılı bir çetenin peşinde. Cihangir o çetenin lideri. İkisi de aynı mahallede, burunlarının dibinde, ipuçlarını toplayarak birbirini arıyor. Ama birbirlerinden habersiz… Hayatı boyunca aşktan kaçan bu iki insan, şimdi en olmadık zamanda “Yüz Yüze”dir. Düşman olduklarını bilmeden...



“Yüz Yüze” çok yakında Show TV’de başlıyor!



