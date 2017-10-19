SHOW TV'nin yeni dizisi Yüz Yüze bu akşam Show TV ekranlarında başlıyor

SHOW TV’nin yeni sezondaki iddialı yapımlarından ‘Yüz Yüze’ bu akşam ekran yolculuğuna başlıyor. Dizinin oyuncuları Sinem Kobal, Birkan Sokullu, Rüzgar Aksoy, Merve Dizdar, Başak Daşman, Ece Çeşmioğlu, Taner Ölmez, Muhammet Çakır ve Özgür Emre Yıldırım ekranın tozunu atacak ‘Yüz Yüze’yi, karakterlerini ve setteki ortamı HT Magazin’e anlattı.

"İZLEYİCİ YÜZ YÜZE'YE GÖNÜLDEN BAĞLANACAK"

SORULAR

1- Diziye nasıl dahil oldunuz?

2- Karakterinizi anlatabilir misiniz?

3-Canlandırdığınız karakterin en sevdiğiniz yönü nedir?

4-'Yüz yüze' perşembe yayınlanacak, izleyici diziyi sevecek mi?

5-Karakteriniz için özel bir eğitim aldınız mı?

6-Set nasıl gidiyor, ekiple uyumunuz nasıl?

SİNEM KOBAL: YAKIN DÖVÜŞ VE SİLAH DERSLERİ ALDIM

1- Beni heyecanlandıracak projeyi bekliyordum ki ‘Yüz Yüze’ benim için o senaryo oldu. Dili, yaklaşımı o kadar samimiydi ki bu dünyanın içerisinde Seliha olmak çok keyifli olacaktı. Senaryoyu okur okumaz süreç baş- ladı ve çok hızlı gelişti. Hemen hazırlıklara başladık ve sete çıktık.

2- Seliha hayata gerçekçi bakan, esrarengiz, başına buyruk, dışarıdan bakıldığında soğuk bir kız. Hayatla tek başına mücadele ediyor, hayatta kalmaya çalışıyor ve başarılı oluyor. Seliha’nın hayattaki duruşunu nasıl elde ettiğini zaman içinde göreceğiz. Yaraları olsa da yaşadığı her şeye rağmen ayakta durmayı başarmış bir kadın. Beni en çok etkileyen tarafı bu... Seliha’nın hikâyesi ve hayata karşı duruşu beni çok etkiledi ve bambaşka bir yolculuğa çıkardı. Bu güçlü kadının hikâyesini izleyiciyle buluşturmak çok keyifli.

3- Yaşadığı her şeye rağmen güçlü durabilmesi, mücadeleyi hiç bırakmaması Seliha’nın en sevdiğim yanı...

4- Çok heyecanlıyız. Hikâyemizi çok seviyoruz ve birlikte çalışmaktan çok keyif alıyoruz, bu da umarım izleyiciye yansıyacaktır.

5- Seliha hayat vermesi kolay bir karakter değil. Çok iyi bir komiser ve çok iyi dövüşü- yor. Bu yüzden Seliha’ya hazırlık sürecinde yakın dövüş ve silah dersleri aldım, hâlâ eğitimlere devam ediyorum.

6- Çok keyifli. Kamera önü ve kamera arkası arasında çok güzel bir sinerji oluştu. Biz birlikte çalışmaktan çok keyif alıyoruz.

BİRKAN SOKULLU: SİNERJİMİZ SEYİRCİYE GEÇECEK

1- Ağustosta çektiğim sinema filminden sonra kendime vakit ayırmak istiyordum ama ‘Yüz Yüze’nin senaryosunu okuduğumda fikrim değişti.

2- Cino çok güçlü bir karakter. Gücünü çocukluk travmasından alı- yor. Erken büyümek zorunda kalmış bir adam. 15 yaşında babasını kaybediyor ve kahraman olarak gördüğü babasına atılan iftira ile hayatı altüst oluyor, yalnız kalıyor. Annesinin ve kardeşinin tüm sorumluluğunu üstüne alıyor. Hayatta tutunduğu kişiler ise can yoldaşları ve arkadaşları oluyor.

3- Cino’nun duruşunu, kurduğu ilişkileri seviyorum. Arkadaşlarıyla, ailesiyle, sevdiği kadınla derin ilişkiler kuruyor. Güçlü bir adam ama bu soğuk olduğu anlamına gelmiyor. Karakterin çok yönlü olması oynarken keyif veriyor.

4- Karakterler ve hikâyeyle çok yakınlık kuracaklarını düşünüyorum. Hikâyenin bu denli hayatımızın içinden olması ve aksiyon dolu sahnelerle seyircisinin dikkatini çekecek bir proje olduğunu düşünüyorum.

5- Cino’nun hobisi mızıka çalmak, bunun üzerine çalışıyorum. Zaten birkaç yıldır boks eğitimi alıyordum, onun çalışmalarına devam ediyorum.

6- Sette çok mutluyuz. Oyuncuların ve ekibin kısa zamanda bağ kurması çok büyük bir konfor. Umarım sinerjimiz seyirciye de geçecek.

TANER ÖLMEZ: BÖYLE İYİ SENARYO ÇOK NADİR YAZILIYOR

1- Senaryoyu bitirince “Bu işte olmalıyım” dedim. Böyle iyi senaryo çok nadir yazılıyor.

2- Karakterim Aleko, çetenin en küçüğü. Bilgisayarla, elektronik işlerle ilgilenen bir karakter. Dünyası ve tüm motivasyonu müzik.

3- Aleko’nun en sevdiğim yönü boş iş yapmıyor oluşu. Doğru sorular soruyor. Ekibin kafasını karıştırmak yerine iş çözme odaklı biri.

4- İzleyici çok sevecek ‘Yüz Yüze’yi... İçinde her şey var: Aksiyon var, aşk var, zekâ kokan bir hikâye var. İzleyicinin de bizim gibi bu hikâyeye gönülden bağlanacağını düşünüyorum.

5- Karakter için özel bir eğitim almadım. Aleko müzikle ilgileniyor, DJ’lik yapıyor, benim de haşır neşir olduğum konular bunlar. DJ kabininde kendimi yabancı hissetmedim.

6- Sette mutluyuz. Her şey yolunda, acayip bir sinerji yakaladık. Bu işi seveceğimi biliyordum.

MERVE DİZDAR: KENDİMİ ŞANSLI HİSSEDİYORUM

1- Seçmelere girdim. Sonra yönetmenimiz Osman Taşcı tiyatro oyunumuzu izledi. Ardından da macera başladı.

2- Yeşim annesiz büyümüş. Babasının yanında tamirhanede yetişmiş. Arabaları çok seviyor. Her türlü arızayı tamir edebilir. Hız tutkunu. Mizaç olarak erkek gibi. Erkeklerin içinde büyüdüğünden giyimi ve tavrı erkeksi. Aslında duygusal ve naif biri, fakat o yönü çok derinlerde gizli. O yönü ortaya çıkar mı onu bilemiyorum.

3- Çok duvarı var. Gösterdiğinden çok daha özel biri. Buna bayılıyorum. Giderek derinliği ve inceliği artan bir karakter.

4- Çok heyecanlıyız. İzleyicilerimizin beğeneceğini düşünüyorum. Harika bir senaryo, harika yönetmenler, harika oyuncular, harika ekip. Takdir seyircinin tabii.

5- İki hafta sürüş ve otomobil tamiri dersi aldım. Muhteşem bir deneyimdi. Kendimi çok şanslı hissediyorum.

6- Söylediğim gibi gerçekten her şey harika. Sete koşarak gidiyorum.

RÜZGAR AKSOY: SETTE UYUM İÇİNDEYİZ

1- Senaryoyu okudum ve çok sevdim. Ekrandaki işlerden çok farklı ve cesur olduğunu gördüm.

2- Ender şu ana kadar bana gelen roller arasında ilk kez karşılaştığım türden, farklı bir karakter. Açmazları olan değişik biri. Seliha’ya âşık ve onun komiseri.

3- Ender çok güçlü bir karakter fakat bu gücünü nereye yönlendireceği önemli. Gözü hiçbir şeyi görmeyebilir.

4- İzleyiciyi oldukça renkli ve aksiyonu bol bir dizi bekliyor.

5- Ender çok iyi silah kullanıyor. Bunun için özel bir silah eğitimi aldım.

6- Yönetmenimiz Osman Taşcı oyuncu psikolojisini çok iyi anlıyor, sıcak ve pozitif. Projenin çok iyi olacağı konusunda herkes hemfikir. Oyuncular ve ekip tam bir uyum içinde...

MUHAMMED ÇAKIR: GÜZEL BİR EKİBİMİZ VAR

1- Geçen sene mayısta teklif geldi ve yönetmen Osman Taşcı ile tanıştım. Süreç böylece başladı.

2- Karakter fırıncı olduğu için gerçekçi olması açısından bir fırında ekmek yapımı ile ilgili çalışmalar yaptık. Diğer yandan karakterim kemençe çaldığı için kemençe dersleri de aldım.

3- Karakterde en çok hoşuma giden şey arkadaşlarına sonsuz bağlılığı.

4- Tims&B gerçekten güzel bir ekip kurmuş. Herkes yaptığı işten emin, bu oyuncuya güven veriyor, dolayısıyla yaptığımız işe de yansıyor. Şüphe yok ki perşembe akşamı Türkiye ekran başına kilitlenecek.

ECE ÇEŞMİOĞLU: SAMİMİYETİMİZ SEYİRCİYE GEÇECEK

1- Senaryoyu çok sevdim ve görüşmeye gittim. 2-3 gün sonra da sete çıktım. Süreç hızlı işlese de çok kolay entegre oldum, yönetmenimiz çok yardımcı oldu. Aynı şekilde oyuncu arkadaşlarım da öyle.

2- Evlilik hayalleri kuran, nişanlısı emniyette çalı- şan tatlı bir kızımız Zeynep. Sonra yaşadığı bir olay sonrasında bambaşka bir hayata başlıyor ve hayatı değişiyor.

3- Karakterde en çok sevdiğim yönü değişimi. Toz pembe başlayıp yaşadığı olaylardan sonra hayat yaşayışı, düşünceleri ve tavırları değişiyor. Beni bu çekti, pek rastladığımız bir şey değil bu değişim.

4- Samimiyetin ve elektriğimizin seyirciye geçeceğini düşünüyorum. Gördüğümüz her karakterin iki ayrı dünyası var. İzleyici zamanla bunu keşfettikçe daha da sevecek diziyi.

5- Çok eğlenceli bir set ortamımız var. Yönetmenimiz çok tatlı, ekip ve oyuncu arkadaşlarım çok eğlenceli.

ÖZGÜR EMRE YILDIRIM: SÜRPRİZLERLER DOLU BİR DİZİ

1- Bu projeye oyuncu seçmeleriyle dahil oldum. Yönetmenimle görüşmemiz de çok keyifli geçmişti.

2- Tatar çetenin en renkli karakterlerinden. Sempatik psikopat. Cino’nun en yakın arkadaşı.

3- İki dakika sonra ne yapacağını tahmin edemediğimiz bir karakter. Durup dururken ağlayabilir, gülebilir, sağı solu dağıtabilir.

4- Çok dinamik, onları şaşırtacak, sürprizlerle dolu harika bir dizi bekliyor izleyiciyi.

5- Boks dersi aldım.

6- Set çok keyifli. Teknik ekipten oyunculara kadar inanılmaz bir uyum var. Gülmekten çekemediğimiz sahneler oluyor.

BAŞAK DAŞMAN: BÜTÜN KARAKTERLER BİRER DİZİ OLUR

1- Ethem’in (Özışık) senaryoyu yazdığını duyduğumda merak etmeye başladım. Bir gün aradılar ve “Hemen geliyorum” dedim!

2- Pavyon şarkıcısını canlandırıyorum. İçinde sertliği olan bir kadın. Hayat onu bir sürü sınava tabi tutmuş ama özünde iyi niyetli ve sevgi dolu.

3- En çok yaşayacağı aşk hikâyesi etkiledi. Garip bir öyküsü var. O etkiledi beni.

4- Aksiyonlu, gerilimli ve dramatik sahneler var. Her karakterin hikâyesi çok sağlam. Bütün karakterlerden ayrı dizi olur. Öyle sağlam karakterler var. Seyirci memnun olacak.

5- Hepsi yetenekli insanlar. Önceden beğendiğim ve takip ettiğim arkadaşlarımla oynuyorum. Bu konuda çok şanslıyım.

Yüz Yüze

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