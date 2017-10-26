Yüz Yüze yeni bölümünde neler yaşanacak? Yüz Yüze 2. bölüm fragmanı! Yüz Yüze saat kaçta?

SHOW TV'de geçtiğimiz hafta başlayan ve ilk bölümüyle izleyicilerden tam not alan Yüz Yüze, 2. bölümüyle bu akşam izleyiciyle buluşacak. Dizinin ikinci bölümünü büyük merakla bekleyen izleyiciler, "Yüz Yüze 2. bölümde neler yaşanacak?" diye araştırıyor. Peki Yüz Yüze 2. bölüm de neler yaşanacak? İşte Yüz Yüze 2. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair ipuçları...

YÜZ YÜZE 2. BÖLÜMÜYLE BU AKŞAM SHOW TV'DE

SHOW TV'nin iddialı projeleri arasında yer alan, hem oyuncu kadrosu hem de konusuyla izleyicilerin beğenisini kazanan Yüz Yüze'nin 2. bölümü bu akşam ekranlarda olacak. İşte Yüz Yüze 2. bölüm özeti;

Cino ve Seliha mahallede artık “yüz yüzedir.” Cino’lar, yaşananlar üstüne mahalleye yeni birinin girmesinden haz etmezler. Zeynep’in Seliha’dan da habersiz yaptığı sürprizle, tayfa ve kızlar arasındaki durumlar daha da karışır. Cino bir yandan da babasının intikamı peşindedir.

Kasadan çıkan parmakla ne yapacaklarını düşünürlerken bir taraftan da canlarını sıkan bir iş teklifiyle karşı karşıya kalırlar. İşi konuşmak için Sadık’ın tamirhanesine giden Cino deşifre olacaklarını fark eder ve hemen tayfayı toplar ancak Aleko’nun bir anlık dikkatsizliğiyle olaylar çığırından çıkar.

En yakın arkadaşının katilinin peşinde, gizli görevde bir polis ve babasının intikamı peşinde, işler ters gittiği için suçlu duruma düşmüş bir hırsız… İkisi de birbirinden şüphelenirken yakalanan kim olacak?

YÜZ YÜZE'NİN İLK BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Cihangir (Cino), Surdibi’nde büyümüş, hayatı kurallarına göre yaşaması gerektiğini küçük yaşta öğrenmiş otuzlu yaşlarında bir çiçekçidir. Çiçekçi durumun görünen yüzü. Can yoldaşları; psikopat Tatar, teknoloji ve müzik uzmanı Aleko, has delikanlı “Molla” Yunus ve direksiyon başında adrenalin arttıran Mustafa ile birlikte, akşamları bambaşka bir dünyaya açılırlar.

Cino, ölen babasının aslında iftiraya kurban gittiğini öğrendiğinde intikam yemini eder ve dostları da onunla yürümeye ant içer. Seliha; hırsızlık masasının güzel, gözü pek başkomiseri... En yakınları Zeynep ve Ali’yi tanıştırdıktan sonra ikili birbirine aşık olur.

Her şeyin başladığı o gün, Ali ve Zeynep’in nişanı vardır. Ali bir iş için bankaya gider. Cino’lar da o gün bankadaki bir kasayı patlatacaktır. Bankaya girdiklerinde işler ters gider ve herkesin hayatı sonsuza kadar değişir. Seliha yaşananların peşini bırakmamaya yemin eder.

Kim olduklarını bilmeden Cino’ların peşine düşer. İz sürerken Cino ile tanışır. Burun buruna, birbirinin peşinde iki insan artık aşkla ve intikamla sınanacaktır.

YÜZ YÜZE OYUNCULARI

Birkan Sokullu (Cino karakteri)

Sinem Kobal (Seliha karakteri)

Taner Ölmez (Aleko karakteri)

Özgür Emre Yıldırım (Tatar karakteri)

Muhammet Çakır (Moalla karakteri)

Ece Çeşmioğlu (Zeynep karakteri)

Başak Daşman (Emel karakteri)

Rüzgar Aksoy (Ender karakteri)

Merve Dizdar (Yeşim karakteri)

Yüz Yüze

Yüz Yüze yeni bölüm fragmanı

Yüz Yüze 2. bölüm fragmanı

Yüz Yüze özeti

Yüz Yüze konusu

Yüz Yüze oyuncuları