Konut sektöründe 15 Mayıs’ta başlayan yüzde 20 indirim kampanyasına tüm projeleriyle katılan Teknik Yapı, 20 günde 253 konut ve ofis satışı gerçekleştirdi. Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım toplam 174 milyon TL ciro elde ettiklerini söyledi. Talebin çoğunun Evora Denizli ve Kartal’taki Yücel Park projesine geldiğini ifade eden Umut Durbakayım, “Kampanya ile hedef kitlemiz genç kesimdi. Satışın yüzde 65’ini de bu kitleye yaptık. Genç kesim daha çok oturum için 2+1 ve 3+1 dairelerden alım yaparken orta ve üst yaş grubu ise yatırım için 1+1’i tercih etti. 1+1 konut alanların çoğu döviz birikimlerini bozdurup konut aldılar” diye konuştu.

HEDEFİMİZİ İKİYE KATLADIK

Gazete Habertürk'ün haberine göre Fikirtepe’de yıl sonuna doğru yeni bir projeye başlayacaklarını ifade eden Durbakayım, Fikirtepe’nin yanı sıra İstanbul’da karma bir projeye daha başlayacaklarını dile getirdi.

Kampanyaya 45 firmanın katıldığını belirten Teknik Yapı ve İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım ise sektörün çatı kuruluşları olarak kampanyadan ilk etapta 3 milyar TL satış öngördüklerini söyledi. İlk haftada bu rakamın ikiye katlandığını aktaran Durbakayım, “Konut almayı düşünenler böyle bir şansı yakalama fırsatı buldu. Şu anda 8 milyar TL’lik satış öngörüyoruz” ifadesinde bulundu.

‘ARSA FİYATLARI ÖNÜMÜZDEKI DÖNEM DÜŞECEK’

Konut fiyatlarını arsanın belirlediğine dikkat çeken Nazmi Durbakayım, “Nüfusun büyük bir çoğunluğu 3 büyük ilde bulunuyor. Talep çok olunca arsa fiyatları yükseliyor. Nüfus tüm ülkeye homojen şekilde dağılsa arsa fiyatları böyle yüksek olmaz” dedi. İnsanların artık büyükşehirlerden kaçıp Anadolu’ya göç etmeye başladığını söyleyen Nazmi Durbakayım, “Talep azalınca arsa fiyatları inecek başka çaresi yok. İnsanlar bu rakamlarla alım yapamıyor” diye konuştu.

Umut Durbakayım, İstanbul’da Fikirtepe’nin yanı sıra karma bir projeye daha başlayacaklarını kaydetti.