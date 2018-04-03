Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı 4 mahallenin orta noktasında bulunan harabe durumdaki türbe, yüzlerce mahallelinin gönüllü olarak çalıştığı imece usulü ile yepyeni bir görünüme kavuştu. Seyhan Nehri kıyısındaki türbenin çevresi ise mesire alanı olarak düzenlendi.
Hayırsever Mehmet Güven'in katkıları ile yenilenen türbenin inşaatında çalışan yüzlerce mahallelinin ortaya koyduğu birliktelik, toplumsal dayanışmanın en anlamlı örneği oldu.
Birbirine komşu olan Mürseloğlu, Durmuşlu, Dervişli, Karayusuflu mahallelerinin sakinleri, Seyhan Nehri kıyısında bulunan Abdülrezzak Türbesi'nin yenilenmesi ve çevre düzenlemesinin yapılması için hayırsever Mehmet Güven'den yardım istedi. Gerekli tüm malzemelerin temini ile mahallelere çağrı yapıldı. Kısa süre içinde çevre mahalle sakinlerinin de desteği ile inşaatta yüzlerce kişi bir arada gönüllü olarak çalışmaya başladı. Bakımsız küçük bir kulübe şeklinde olan türbe yerine, yeni bir bina yapılırken, çevresinde ise ziyaretçilerin piknik yapabilecekleri bir mesire alanı haline getirildi.
"KÜÇÜK BİR TADİLAT İŞİ BÜYÜK BİR İMECEYE DÖNÜŞTÜ"
Güzel bir imece örneği sergilediklerini söyleyen Dervişli Mahallesi Muhtarı Ali Can Aygül, "Türbenin yenilenmesi gerekiyordu. Çok sayıda ziyaretçisi vardı. Eski kulübede tavan akıyordu, demirler görünüyordu. Mehmet Güven'den ricada bulunduk. Yardımcı oldu. Küçük bir tadilat işi büyük bir imeceye dönüştü. Kısa süre içinde yüzlerce kişi gönüllü olarak burada çalışmaya başladı. Türbe ve çevresi yepyeni bir görünüme kavuştu" dedi.
"ÇALIŞAN İNSANLAR İÇİN KURULAN SOFRA BİLE 1 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA OLDU"
Karayusuflu Mahallesi Muhtarı Mehmet Kiçik de yaptıkları çalışmanın tüm insanlara örnek olması gerektiğini belirterek, "Türbeler manevi değeri büyük önemli yerlerdir. Burada güzel örnek bir çalışma ortaya konuldu. ‘Birlikten güç doğar’ sözünü burada yaşama geçirdik. Küçük bir iş diye başlandı. Büyük bir çalışmaya dönüştü. Ben muhtar olarak orada çalışan insanları görünce imecenin önemini daha iyi anladım. Çalışan insanlar için kurulan sofra bile bir kilometre uzunluğunda oldu. Pazar günü hafta tatili olduğu için buraya çalışmaya gelen insan sayısı bin kişiyi geçti" ifadelerini kullandı.
"ÖNEMLİ OLAN YAPTIĞIMIZ YARDIMDAN ÇOK İNSANLARIN GÖNÜLLÜ OLARAK SERGİLEDİĞİ BİRLİK"
Türbenin tadilatına katkı sunan Mehmet Güven ise, "Önemli olan yaptığımız yardımdan çok insanların gönüllü olarak burada sergilediği birlikteliktir" dedi. Güven, "Herkes para kazanır ama harcamaktan hayır yapmaktan çekinir. Her şeyi devletimizden beklememek gerekir. Ben hayatımı ve kazancımı eğitim kurumlarına, türbelere, ihtiyacı olanlara yardım etmeye adadım. Bundan da büyük mutluluk duyuyorum" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.