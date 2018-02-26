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Dünyaca ünlü yazar Tolkien'in kaleme aldığı ve yönetmen Peter Jackson'un ellerinden çıkan unutulmaz bir film serisi Yüzüklerin Efendisi’ni unutmak mümkün değil. Sinemanın kült yapımları arasında olan nadide film, aradan yıllar geçse de hayranları tarafından hatırlanıyor ve hatırlatıyor. Bu hayranlardan biri de Bry Voydatch! Yeni Zelanda'nın Kuzey ve Güney adalarını dolaşan Yüzüklerin Efendisi hayranı, filmin kilit sahnelerinin çekildiği mekanlarına giderek sahneleri kendince yeniden yarattı.