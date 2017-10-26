"Yüzyılın en şık lideri" sergisi açılıyor

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Atatürk’ün dördüncü kuşak torunu terzi Levon Kordonciyan, sergide, Atatürk’ün kıyafetlerinin orijinal kalıpları üzerinden yeniden hazırlanmış hallerini sergileyecek.
Ankara’da 27 Ekim ve 9 Kasım tarihlerinde açık olacak sergide, Atatürk’ün 16 kıyafetinin bire bir örnekleri Ankaralılarla buluşacak. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, sergide takım elbiseleri, paltosu, pelerini ve avcı kıyafetleri yer alacak.