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Kültür-Sanat

"Yüzyılın en şık lideri" sergisi açılıyor

Cumhuriyet’in kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün terzisi Levon Usta “Yüzyılın En Şık Lideri" adlı sergi açmaya hazırlanıyor

26 Ekim 2017 Perşembe, 15:34:03

Atatürk’ün dördüncü kuşak torunu terzi Levon Kordonciyan, sergide, Atatürk’ün kıyafetlerinin orijinal kalıpları üzerinden yeniden hazırlanmış hallerini sergileyecek. 

Ankara’da 27 Ekim ve 9 Kasım tarihlerinde açık olacak sergide, Atatürk’ün 16 kıyafetinin bire bir örnekleri Ankaralılarla buluşacak. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, sergide takım elbiseleri, paltosu, pelerini ve avcı kıyafetleri yer alacak.

 

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