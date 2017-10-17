Z kuşağıyla birlikte yapay zekaya geçti

Alptekin, “Her yıl çalışan görüş anketi gerçekleştiriyoruz. Akabinde çalışanlarımız ile gerçekleştirdiğimiz odak grup çalışmaları sonucunda aldığımız en önemli aksiyonlardan biri Mavi Yaka Gelişim Akademisi oldu. Sürekli ve küçük adımlarla iyileştirme yaklaşımından yola çıkan organizasyonel dönüşüm ihtiyacı ve bu yaklaşımı destekleyecek yetkin, motive, aidiyeti yüksek, katılımcı ve performansı başarıya yönlendiren liderler yetiştirme amacı ile yola çıktık” dedi.
Kibar Holding grup şirketlerinden Assan Hanil’in beyaz yakalı çalışanlara yönelik yaklaşımlarından da bahseden Bora Alptekin, “Beyaz yakalı çalışanlarımız için de benzer süreçlerimiz var. İşe alım aşamasında yetkinlik bazlı mülakat ve yönetici üzeri pozisyonlar için değerlendirme merkezi uygulamaları ile adaylarımızda Kibar Liderlik Yetkinlikleri’ni değerlendiriyoruz. Yönetici ve üzeri pozisyonlar için iç adaylarımızı da gelişim merkezi uygulaması sürecinden geçiriyoruz. Gelişime açık yönler için gelişim planları yapıyoruz. Kibar Holding ve Sabancı Üniversitesi işbirliği ile oluşturulan Kibar Kariyer Okulu kapsamında da çalışanlarımızın yetkinliklerini geliştirmek için düzenlenen programlara katılımlarını destekliyoruz” dedi.
Z Kuşağı İçin Yapay Zeka Chatbot Uygulamasına Geçiyoruz
Öte yandan Z kuşağı gençlerin iş hayatına girmesi ile birlikte şirketlerin yetenek yönetimi konusunda farklı yaklaşımları hayata geçirmeleri gerektiğine vurgu yapan Bora Alptekin, “Yetenekleri çekmek ve elde tutmak için farklı stratejiler üzerinde çalışıyoruz. Z kuşağının da iş hayatına girmesi ile birlikte yetenek tanımı da farklılaşmaya başladı. Sürekli yenilenen ve değişen dünyada bilgiye çok hızlı bir şekilde ulaşmak daha da önem kazanıyor. Bu amaçla çalışanlarımıza 7/24 destek verecek Chatbot uygulamasına geçmek için hazırlanıyoruz. Kelime anlamı olarak Chat ve robot’un kısaltması olan chatbot, sorduğunuz sorulara cevap verebilecek sizinle sohbet edebilecek bir program. Chatbot ile birçok sürecimizi yapay zekaya aktarmış olacağız. Çalışanlarımıza da istedikleri zaman istedikleri bilgiye ulaşabilecekleri bir deneyim yaşatmayı planlıyoruz” dedi.
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