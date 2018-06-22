HT Magazin'de yer alan habere göre, hızlı hızlı yürüyen ve terlediği gözlenen ünlü oyuncu, “Ağustos ayında bir film çekimim var. O güne kadar fit olmam lazım. Gördüğünüz gibi yürüyüş yapıyorum” dedi.

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