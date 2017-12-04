Zafer Çağlayan nerede? Zafer Çağlayan son hali

ABD'de eski Halkbank yöneticisi Hakan Atilla'nın yargılandığı davada 'tanık' sıfatıyla ifade veren Reza Zarrab'ın (Rıza Sarraf) iddiaları arasında adı geçen eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın nerede olduğu merak ediliyor.

Reza Zarrab'ın iddialarının ardından herhangi bir açıklama yapmayan Zafer Çağlayan'ın Türkiye'de olduğu tahmin ediliyor. Çağlayan'ın son görüntüsünü gazeteci Lamia Ayhan, 29 Kasım'da Twitter hesabından yayınladı.

Zafer Çağlayan, uzun bir süre önce sakal bırakmıştı. Lamia Ayhan'ın yanında görülen Zafer Çağlayan'ın bu imajını koruduğu görüldü.

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