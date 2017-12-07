Zafer Çağlayan TUSKON davasına müdahillik talebinde bulundu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "iş dünyası yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON’un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 21’i tutuklu 86 sanığın yargılandığı davanın 10. duruşması başladı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yer alan binadaki büyük salonda görülen duruşmaya, aralarında Kavurmacı ve Güllü’nün de bulunduğu 21 tutuklu sanık ile 25 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı.

ÇAĞLAYAN KATILMA TALEBİNDE BULUNDU

Mahkeme Heyeti Başkanı Ali Öztürk, mahkemeye dilekçe gönderen eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın davaya katılma talebinde bulunduğu belirtti.

Duruşmada söz alan Maliye Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı’nın avukatları davaya katılma talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların mal varlıkları üzerindeki tedbir kararların devam etmesini istedi. Sanıkların kayyum atanan şirketlerinde illegal işlem olup olmadığı konusunda bilirkişi raporu alınmasını isteyen savcı, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Tahliye taleplerine ilişkin söz verilen tutuklu sanık Ömer Faruk Kavurmacı, hakkındaki tüm delillerin toplandığını savunarak, "Beyanlarım, net ve samimidir. Tutukluluğum süresince beyanlarımla çelişen bir delil elde edilememiştir. 1 Mart 2014’te TUSKON 5. Olağan Genel Kurulu’nda Rızanur Meral’in açılış konuşmasını alkışlamadım, ayağa kalkmayarak protesto ettim. TUSKON’dan ilk istifa eden benim. Buna ilişkin delili de mahkemeye sundum. Hakkımda beyanda bulunan gizli tanığın ifadelerinde somut bir delil yoktur. Tutuksuz yargılanırsam buraya geleceğim konusunda tereddüdünüz olmasın." diye konuştu.

Sanık Kavurmacı, mal varlıkları üzerindeki tedbir kararlarının kaldırılmasını talep ederek tahliyesini istedi.

Tutuklu sanık Faruk Güllü de FETÖ/PDY üyesi olmadığını iddia ederek, 15 aydır örgüt üyeliğinden dolayı tutuklu olduğunu anlattı.

ByLock gibi şifreli mesajlaşma programları kullanmadığını ve örgütsel amaçlı Digitürk aboneliği iptalinin söz konusu olmadığını savunan Güllü, savunmasında şunları söyledi:

"Kod adım yok, örgüt toplantılarına katılmadım. Örgüte transfer ettiğim para yok. Bank Asya’ya talimatla para yatırmadım. 1 dolar yok. FETÖ/PDY içinde yer aldığımı gösteren delil yok. Mart ayında yurtdışından geldim. Avrupa’da oturma iznim olmasına rağmen 15 Temmuz’dan sonra çekincem olmadığı için ülkeye gelerek burada hayatıma devam ettim. Kaçma düşüncem yok. İkamet adresim sabittir. Tutuklu bulunduğum süre göz önüne alınarak tahliyemi istiyorum."

Duruşmada söz alan diğer tutuklu sanıklar da mal varlıkları üzerindeki tedbirlerinin kaldırılmasını talep ederek tahliye talebinde bulundu.

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