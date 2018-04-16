Macaristan'da 20-22 Nisan tarihlerinde düzenlenecek FIBA Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda mücadele edecek Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı'nın kulüp başkanı, antrenör ve oyuncuları, turnuva öncesinde İstanbul'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Kulüp Başkanı Işık Eyigüngör, başantrenör Zafer Kalaycıoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Nayman ve basketbolcular, Maltepe'deki Pamukspor Tesisleri'nde kazandıkları 5 kupayla fotoğraf çektirip, gazetecilere açıklama yaptı.
Işık Eyigüngör, elde edilen başarıların tesadüf olmadığını belirterek, "Yönetim kurulu olarak bu işe el attığımızda sonuçların böyle olacağını biliyorduk. Her konuşmamda belirttiğim gibi bu bir sinerji işidir. Başta yönetim kurulu olmak üzere, teknik heyet ve oyuncularımız bu başarıda en büyük etkenler." diye konuştu.
Başantrenör Zafer Kalaycıoğlu ise Dörtlü Final oynamanın sene başında en büyük hedefleri olduğunu söyledi.
Çok zor bir grubu lider tamamladıklarını hatırlatan Kalaycıoğlu, "Gerçekten Türk kadın basketbol tarihinde bu kadar kısa sürede, bu kadar büyük bir başarı elde etmiş bir takım görmedim. Takımımızla gurur duyuyoruz. Çok zor bir grubu rakiplerimizin arasından sıyrılarak lider tamamladık. Ligde de normal sezonu 1. bitirdik. Bunlar kolay başarılan hedefler değil. Emeği geçen herkesi kutlamak lazım. Tüm bunlar takım birlikteliğinden geliyor. Herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Oyunculardan Bahar Çağlar da FIBA Avrupa Ligi'ndeki ilk sezonlarında Dörtlü Final oynamaya hak kazanmalarının önemine değinerek, "Takım olarak çok iyi bir sinerji yakaladık ve bu başarıyı elde ettik. İlk senemizde Dörtlü Final oynamak çok büyük başarı. İnşallah kupayı kazanarak Türkiye'ye gereken gururu yaşatırız." değerlendirmesinde bulundu.
Haluk Nayman ise ortada çok büyük bir başarı olduğunu hatırlatarak, bu başarının gereken ilgiyi görmemesini eleştirdi.
Türk halkının elde edilen başarıdan yeterince haberdar olmadığından yakınan Nayman, şunları aktardı:
"Basın başarılarımızla yeterince ilgilenmiyor. Türkiye, 3 kulübün başarılarından büyük. Biz maçlarımızı Caferağa Spor Salonu'nda oynuyoruz. Seyirci kapasitesi 2 bin kişi bile değil ama dolduramıyoruz. Bu çok ilginç. İnsanlar bu kadar önemli bir fırsatı kullanamıyor. Ailelerin özellikle kız çocuklarını maçlara getirmelerini istiyoruz. İnanıyorum ki çocuklar alışveriş merkezi gezmekten daha mutlu olacaktır."
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