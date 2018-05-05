Zaglebie Lubin - Gornik Zabrze düellosu

Zaglebie Lubin ve Gornik Zabrze, 06 Mayıs 2018 Pazar günü Polonya Ekstraklasa Şampiyonluk Turu maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 16:30. 3 puanlı Zaglebie Lubin 6. sırada bulunuyor, Gornik Zabrze 3 puana sahip ve 3. sırada. Ev sahibi Zaglebie Lubin, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Gornik Zabrze son 5 mücadelede 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 489 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Zaglebie Lubin kazanırsa 1.95, beraberlik çıkarsa 3.00, Gornik Zabrze sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Zaglebie Lubin son hafta oynanan Cracovia Krakow maçında 2-2 berabere kaldı.

Gornik Zabrze ise Lech Poznan karşılaşmasında 3-1 yenildi.

Zaglebie Lubin, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Zaglebie Lubin, kendi sahasında 0 gol attı, 1 gol yedi.

Gornik Zabrze ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Gornik Zabrze, 2 gol atarken 1 gol yedi.