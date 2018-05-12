Zaglebie Lubin - Jagiellonia Bialystok karşılaşma önü

Polonya Ekstraklasa Şampiyonluk Turu heyecanı devam ediyor. Zaglebie Lubin, 13 Mayıs 2018 Pazar günü Jagiellonia Bialystok takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:00. Maç öncesi Zaglebie Lubin 3 puanla 6. sırada, Jagiellonia Bialystok 3 puanla 2. sırada bulunuyor. Ev sahibi Zaglebie Lubin, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Jagiellonia Bialystok, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 522. İddaa'da Zaglebie Lubin kazanır 2.90, berabere biter 2.90, Jagiellonia Bialystok kazanır 1.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Zaglebie Lubin önceki hafta Cracovia Krakow mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Jagiellonia Bialystok ise Wisla Plock maçında 1-3 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Zaglebie Lubin, 0 gol attı ve 1 gol yedi.

Jagiellonia Bialystok, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Jagiellonia Bialystok, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.