Zaglebie Sosnowiec - Bytovia Bytow maçı heyecanı

Polonya 1.Lig heyecanı devam ediyor. Zaglebie Sosnowiec, 09 Mayıs 2018 Çarşamba günü Bytovia Bytow takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:00. 46 puanlı Zaglebie Sosnowiec 5. sırada bulunuyor, Bytovia Bytow 38 puana sahip ve 13. sırada. Ev sahibi Zaglebie Sosnowiec, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Bytovia Bytow son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 474 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Zaglebie Sosnowiec kazanırsa 1.55, beraberlik çıkarsa 3.10, Bytovia Bytow sahadan galip ayrılırsa 4.00 oranını elde edecekler.

Zaglebie Sosnowiec son haftadaki Pogon Siedlce müsabasında 0-2 kazandı.

Bytovia Bytow ise Podbeskidzie Bielsko Biala karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Zaglebie Sosnowiec, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 9 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Zaglebie Sosnowiec, kendi sahasında 23 gol attı, 13 gol yedi.

Bytovia Bytow, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Bytovia Bytow, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 17 kez topu kendi kalesinde gördü.