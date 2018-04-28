Zaglebie Sosnowiec - Stal Mielec maçı istatistikleri

Zaglebie Sosnowiec ve Stal Mielec, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Polonya 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 16:30. Zaglebie Sosnowiec 40 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Stal Mielec 44 puanda ve 5. sırada. Ev sahibi Zaglebie Sosnowiec, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Stal Mielec, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 292 kodlu maçı oynayanlar; Zaglebie Sosnowiec galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 2.90, Stal Mielec galibiyet oranı 3.20.

Zaglebie Sosnowiec son hafta oynanan Tychy 71 maçında 2-1 kazandı.

Stal Mielec ise Pogon Siedlce karşılaşmasında 1-2 yenildi.

Zaglebie Sosnowiec, evinde 8 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 20 gol atıp 12 gol yedi.

Stal Mielec, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Stal Mielec, deplasmanda 17 kez ağları sarsarken, 14 kez topu kendi kalesinde gördü.