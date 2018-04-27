Zaglebie Sosnowiec - Stal Mielec maçı istatistikleri

Zaglebie Sosnowiec ve Stal Mielec, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Polonya 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 16:30. Maç öncesi Zaglebie Sosnowiec 40 puanla 7. sırada, Stal Mielec 44 puanla 5. sırada bulunuyor. Zaglebie Sosnowiec son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Stal Mielec son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 292 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Zaglebie Sosnowiec kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 2.90, Stal Mielec sahadan galip ayrılırsa 3.20 oranını elde edecekler.

Zaglebie Sosnowiec önceki hafta Tychy 71 mücadelesinde 2-1 kazandı.

Stal Mielec ise Pogon Siedlce karşılaşmasında 1-2 yenildi.

Zaglebie Sosnowiec, evinde 8 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 20 gol atıp 12 gol yedi.

Stal Mielec, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Stal Mielec, deplasmanda 17 kez ağları sarsarken, 14 kez topu kendi kalesinde gördü.