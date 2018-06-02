Zaglebie Sosnowiec - Tychy 71 düellosu

Polonya 1.Lig heyecanı devam ediyor. Zaglebie Sosnowiec, 03 Haziran 2018 Pazar günü Tychy 71 takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 13:45. Maç öncesi Zaglebie Sosnowiec 58 puanla 2. sırada, Tychy 71 52 puanla 4. sırada bulunuyor. Ev sahibi Zaglebie Sosnowiec, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Tychy 71 son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 350 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Zaglebie Sosnowiec kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.10, Tychy 71 sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler.

Zaglebie Sosnowiec önceki hafta Wisla Krakow mücadelesinde 4-1 kazandı.

Tychy 71 ise Warta Poznan maçında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 11 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Zaglebie Sosnowiec, 27 gol attı ve 14 gol yedi.

Tychy 71, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti. Tychy 71, deplasmanda 14 kez ağları sarsarken, 22 kez topu kendi kalesinde gördü.