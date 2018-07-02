1. Kendisine akrabalarıyla birlikte tecavüz eden kocasını öldürdüğü için ölüm cezasına çarptırılan kadının cezası, uluslararası toplumun baskısıyla 5 yıl hapse düşürüldü. Bu olay nerede gerçekleşmiştir?

A- Zimbabve B- ABD C- Sudan D- Kuveyt

2. Hangisinde on binlerin katılması beklenen bir müzik festivalinin ana sahnesinin kurulacağı noktaya 4 yumurtasıyla yuva yapan bir kuş, etkinliğin ertelenmesine sebep olmuştur?

A- Kanada B- Norveç C- Hindistan D- Avustralya

3. Fransa’da vandalizm mağduru olan kasaplar neye karşı devletten koruma istemiştir?

A- Yetersiz işçilik B- Vegan terörü C- Bakteri tepkisi D- Boykotlar

4. Aşağıdaki isimlerden hangisi Hıristiyan ağırlıklı bir ülkenin lideri olmasına rağmen Tanrı için “Aptal” hakaretini kullanmıştır?

A- ABD Başkanı Trump B- İsveç Başbakanı Löfven C- Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko D- Filipinler Devlet Başkanı Duterte

5. Hangisi mezarlıkta oldukça neşeli bir fotoğraf çektirdiği için eleştiri oklarının hedefi olmuştur?

A- Meghan Markle B- Katherine Heigl C- Paris Hilton D- Izabel Goulart

DOĞRU YANITLAR:

1-C, 2-A, 3-B, 4-D, 5-B