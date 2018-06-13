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Zahide Yetiş sunuculuğunu yaptığı 'Zahide Yetiş'le programında, "Şimdiye kadar hep dualar aldım sizlerden, dualarınızla ve teveccühlerinizle her sabah beraber olduk. Şimdi sizinle en özel en güzel anımı paylaşma zamanı ben hamileyim" sözleriyle hamile olduğunu açıklamıştı.