Sözcü'nün haberine göre, önceki gün Nişantaşı'nda düzenlenen lansmandaki yerini alan 5,5 aylık hamile Zahide Yetiş, hamilelik ile ilgili kendisine yöneltilen sorulara içtenlikle yanıt verdi.



Hamilelik sürecinin güzel geçtiğini söyleyen sunucu, “Hem iş hem hamilelik hiç zor olmuyor, gayet keyifle gidip geliyorum. Beraber gidip geliyoruz, hiç üzmüyor beni karnımda. İnşallah çıkınca da öyle olur” dedi.

"BENİM OĞLUM BURDA DOĞMALI"



Çocuğunuzu nerede doğurmayı düşünüyorsunuz? sorusuna ise güzel sunucu, "Ben Viyana doğumluyum, aslında bunun avantajını da gördüm ama memleketimde olmak, memleketime ait olmak her zaman yüreğimde vardır. Ben tesadüfen orada doğmuşum, sonuçta pek çok arkadaşım da Amerika'ya gidip doğum yaptı ama ben muhtemelen İstanbul'da doğum yapmayı düşünüyorum. Yine de büyük konuşmayayım, hani yurtdışına gideriz orada bir durum olur bilemem ama “Yerli malı yurdun malı, benim oğlum burda doğmalı” dedi.



Yurt dışında doğum yapanlar için ise, “Yapan var o bir tercihtir, herkesin bir tercihi var, farklı bir gelecek planlaması var belki ama benim çocuğumu Amerika'nın korumasını istemiyorum, ben korurum evladımı. Bu milletin evladıyız, benim oğlum da bu milletin evladı. Burada doğacak, büyüyecek askere de gidecek ve sonuna kadar da yapacak” diye konuştu.

"KAFASI ÇALIŞAN ADAMIN ELİ KADINA KALKMAZ"



Kadına şiddetle ilgili ise Zahide Yetiş, “Adam olan adamın yanında kadın kadınlığını bilir. Siz adam değilseniz kusura bakmayın… Bir el kadına kalkıyorsa kafası çalışmıyordur. Kimse kusura bakmasın kafası çalışan adamın eli kadına kalkmaz. Bunu aklınızla yaptıracaksanız yaptırırsınız. Dayakla, ölümle biten cinayetlerle o kadar üzülüyoruz ki bunu hiç bir kadın hak etmiyor. Hak değil bu zaten, adalet değil. Ben idama karşıyım, ya suçsuzsa diye idama karşıyım ama çocuk tecavüzcülerine, hayvanlara zarar verenlere, gerçekten kadına şiddet uygulayanlara çok kötü şeyler geliyor içimden ama söyleyemiyorum. O yüzden hem bu dünyada hem öbür dünyada Allah’a havale ediyorum. Cehennemi hem bu dünyada hem öbür dünyada yaşasınlar” dedi.