Fenerbahçe Doğuş, Zalgiris Kaunas'ı deplasmanda 78-85 mağlup etti.

Bu sezon Euroleague'de oynadığı 25 maçta 18. galibiyetini alan sarı-lacivertliler bu sonuçla play-off turuna yükselmeyi de garantilemiş oldu.

ZALGIRIS: 78 - FENERBAHÇE DOĞUŞ: 85



SALON: Zalgirio Arena

HAKEMLER: Robert Lottermoser (Almanya), Emilio Perez Pizarro (İspanya), Michele Rossi (İtalya)



ZALGIRIS: Pangos 14, Toupane 3, Jankunas 15, Ulanovas 4, Davies 10, Micic 11, Kavaliauskas 2, White 9, Milaknis 6, Valinskas 4, Sajus

FENERBAHÇE DOĞUŞ: Sloukas 15, Melli 7, Kalinic 12, Nunnally 2, Ahmet Düverioğlu, Thompson 11, Guduric 4, Vesely 13, Damote 16, Wanamaker 5, Melih Mahmutoğlu



1. PERİYOT: 24-17

DEVRE: 40-31

3. PERİYOT: 58-52



Karşılaşmaya iyi başlayan Zalgiris, Davies, Jankunas ve Micic'in basketleriyle 6. dakikada 16-7 öne geçti. Fenerbahçe Doğuş, dış atışlardan bulduğu sayılarla farkı eritmeye çalışırken, ev sahibi takım ilk periyodu 24-17 önde bitirdi.



Etkili mücadelesini ikinci periyoda da taşıyan Zalgiris, Micic ve Valinskas ile ürettiği sayılarla 14. dakikada farkı 12 sayıya (32-20) çıkardı. Fenerbahçe Doğuş rakibine Vesely ve Kalinic'in basketleriyle karşılık verirken, ev sahibi takım soyunma odasına da 40-31 önde gitti.



Müsabakanın ikinci yarısına iyi başlayan Fenerbahçe Doğuş, Datome, Thompson ve Wanamaker'in basketleriyle 28. dakikada farkı 3 sayıya (53-50) indirdi. Ancak kalan sürede White ile skor bulan Zalgiris, son periyoda da 58-52 önde girdi.



Son periyotta etkili bir mücadele ortaya koyan Fenerbahçe Doğuş, 33. dakikada Thomas'ın basketiyle skoru eşitledi: 60-60. Organize hücumlarla oyunun kontrolüne eline geçiren ve 36. dakikada 66-65 öne geçen sarı-lacivertli takım, daha sonra ürettiği sayılarla farkı açtı ve son dakikaya 79-71 önde girdi. Son dakikada rakibinin geri dönüş yapmasına izin vermeyen Fenerbahçe Doğuş, müsabakadan 85-78 galip ayrıldı.



Öte yandan bugün 58. yaşına giren Fenerbahçe Doğuş'un Sırp başantrenörü Zeljko Obradovic, sarı-lacivertli takımın başında çıktığı 142. Avrupa Ligi maçında 100. galibiyet sevinci yaşadı.



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