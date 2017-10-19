Zap'ta hava operasyonu: 24 terörist öldürüldü

Zap bölgesinde devam eden hava destekli operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 24'e çıktı

"Irak kuzeyi Zap bölgesinde devam eden hava destekli operasyonda, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla operasyon birliklerine saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 1 terörist topçu atışıyla, silahlı 2 terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 24'tür.

HAKKARİ'DE 31 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

TSK : Hakkari Yüksekova'da,devam eden operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 31 'e çıktı

Hakkari Yüksekova'da, devam eden operasyonda bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 31´dir.

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