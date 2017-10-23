Zap'tan acı haber: 1 şehit

Hakkari'nin Çukurca ilçesinin karşı tarafında bulunan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekatının sürdürüldüğü Kuzey Irak'taki Zap bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın haberine göre, saldırıda İstihkam Üsteğmen Ozan Olgu Köreke (27) şehit oldu. Köreke'nin şehit düştüğü haberi ailesinin yaşadığı Mersin'in Tarsus ilçesi merkez Yeni Ömerli Mahallesi'ne ateş düşürdü. Acı haberi alan şehidin annesi Aydanur Köreke'ye sağlık ekipleri müdahale etti. Şehit Üsteğmen'in 3 yıllık eşi Esma Köreke'nin ise İstanbul'da olduğu öğrenildi. Köreke'nin Bolu Komando Tugayı Komutanlığı'nda görevliyken geçici görevle Çukurcu'ya gittiği belirtildi. Zap bölgesinde bir haftayı aşkın süredir terör örgütüne yönelik sürdürülen kara operasyonunda bugüne kadar 47 PKK'lı öldürüldü. Operasyonlarda 4 asker şehit olurken 5 asker de yaralandı.

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Üsteğmen Ozan Olgu Köreke

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