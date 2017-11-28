Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatında 8 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede, Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerinde, sınır hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı için hareket halinde oldukları keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 8 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği ve 2 mağaranın imha edildiği belirtildi.

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