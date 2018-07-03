Beşiktaş ve Bursaspor’un eski futbolcusu Zapatocny, Çek ekibi Pribram’dan Almanya 5. Lig takımı Bogen’e transfer oldu. Ülkesinde bir röportaj veren 37 yaşındaki emektar oyuncu, “Beşiktaş’a Sivok ile birlikte Serie A’dan transfer olmuştuk. Bizim için yeni bir deneyim oldu. Ardından Bursa’ya geçtim. Bursa’yla tarihi bir şampiyonluk yaşadım, çünkü daha önce Trabzon dışında İstanbul dışından hiç şampiyon çıkmamıştı. Şehir resmen çıldırmıştı, harika anlardı. Rahatlıkla söyleyebilirim ki Türk taraftarları dünyanın en iyisi” dedi.

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