Zara: Aşka açığım

Zara, kızı Dila ile Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, geçen yıl gazeteci Akif Beki’den boşanan Zara, özel hayatıyla ilgili sorular üzerine, “Hayatımda kimse yok ama aşka kapalı değilim” diye konuştu.

Zara