Zara işçileri hala tek kuruş dahi alamamış! Bravo doğrusu

Zara'ya üretim yapan Bravo Tekstil işçilerinin Zara markalı kıyafetlere "Lütfen Zara’ya söyleyin paramızı ödesin." yazılı etiketler yapıştırmasıyla gündeme gelen alacak meselesinin halen çözülmediği ortaya çıktı.

CBC'den Nil Köksal'a konuşan bir grup işçi, birikmiş binlarca liralık maaş ve tazminatlarına ilişkin henüz tek bir kuruş dahi ödeme yapılmadığını anlattı.

Zara'nın yanı sıra Mango ve Next gibi markalara da üretim yapan ancak 2016 yazında aniden kapanan Bravo Tekstil işçilerinden Bahar Uğur, şirketin 140 personele üç aylık maaş ve kıdem tazminatı borcu olduğunu, 1.5 yıldır ödeme beklediklerini yineledi.

MAVİ YAKALILARA ÖDENDİ BEYAZ YAKALILARA ÖDENMİYOR

Hatırlanacağı üzere Zara markasının çatı şirketi olan İspanyol Inditex, çıkan haberler üzerine Habertürk'e, şirketlerinin Bravo Tekstil'e olan tüm yasal yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve Bravo Tekstil'in şaibeli bir şekilde ortadan kaybolmasından etkilenen tüm işçiler için bir ‘Zorluk Fonu’ oluşturulması önerisinin konuşulduğunu bildirmişti.

Sekreter olarak firmada çalışan Bahar Uğur, CBC'ye yaptığı açıklamada ilk başta zafer kazanmış hissi yaşadıklarını ancak haftalar geçmesine rağmen hiç para alamadıklarını ve daha fazla problemle karşılaştıklarını açıkladı. Ödemelerin sadece fabrikada çalışan 77 mavi yakalı için yapıldığını söyleyen Uğur, beyaz yakalılara herhangi bir işlem yapılmadığını belirtti.

Tekstil işçilerinin hakları için çalışan sivil toplum kuruluşu Clean Clothes Campaign (CCC) Türkiye organizasyonu olan Temiz Giysi Kampanyası yetkilileri tüm tedarik zincirinde sorumluluğun kabul edildiğine dair mutabakat imzalandığını ve yapılan ayrımın keyfi ve Türk hukukuna aykırı olduğunu belirtiyor.

Bahar Uğur, 6 yıllık kıdem ve 3 aylık maaş karşılığı alacağı 20 bin liranın alacaklı işçiler arasında en düşük tutarlardan biri olduğunu fakat bunun hayatını değiştirecek bir meblağ olduğunu söylüyor. Bahar Uğur ayrıca, kirasını ödeyemeyen ve yeni doğan çocuğuna bakmakta zorlananlara dikkati çekiyor.

15 yaşından itibaren tekstil sektöründe çalışan fakat hiçbir işvereni tarafından bu denli mağdur edilmediğini belirten Eyüp Demir de 6 yıllık emeğinin karşılığını bekleyenlerden.

Bravo Tekstil'in yükleme, temizleme ve kalite kontrol bölümlerinde çalışan Eyüp Demir aylık 1700 lira kazandığını ve yaklaşık 18 bin lira alacaklı olduğunu belirtiyor. "Özbeöz haklarını vermemek için mücadele bir şirket için ne söylenir ki!" diyen Demir, şirkete olan öfkesini gizlemiyor.

Bravo Tekstil işçileri Zara, Mango ve Next yetkililerine iletilmesi için internet üzerinden de devam ettirdikleri kampanyada haklarını aramaya devam ediyor. 300 bin imza hedefiyle başlayan kampanya 293 binin üzerinde kişi tarafından destek buldu.

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Alacağınız ürünü ben yaptım paramı alamadım

Lütfen Zaraya söyleyin paramızı ödesin