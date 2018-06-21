Zara McDermott'un çıplak görüntüleri internete sızdı!

Yurt dışındaki ünlü program Love Island'da (Aşk Adası) yarışan 21 yaşındaki genç yarışmacı Zara McDermott'un çıplak görüntüleri internete sızdı. Aileye yakın bir kaynaktan alınan bilgiye göre ise, Zara'nın ortaya çıkan görüntüleri aile fertlerini büyük şoka sokmuş ve hayal kırıklığına uğratmış. Sanal alemde olay yaratan ve Zara'nın fanlarını etkileyen bu duruma genç yarışmacının ne tepki vereceği de merak konusu oldu