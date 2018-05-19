Zaragoza - Albacete maçı istatistikleri

Zaragoza ve Albacete, 20 Mayıs 2018 Pazar günü İspanya 2.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:00. Zaragoza 62 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Albacete 47 puanda ve 14. sırada. Zaragoza son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Albacete son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 415. İddaa'da Zaragoza kazanır 1.55, berabere biter 3.30, Albacete kazanır 4.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.55.

Zaragoza son haftadaki Llagostera müsabasında 6-2 yenildi.

Albacete ise Numancia maçında 2-0 yenildi.

Zaragoza, evinde 10 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 24 gol atıp 14 gol yedi.

Albacete, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 8 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti. Albacete, deplasmanda 14 kez ağları sarsarken, 24 kez topu kendi kalesinde gördü.