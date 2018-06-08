Zaragoza - Numancia karşılaşma önü

Zaragoza ve Numancia, 09 Haziran 2018 Cumartesi günü İspanya 2.Lig Yükselme Play Off Yarı Final maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:00. Zaragoza 1 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Numancia 1 puanda ve 2. sırada. Zaragoza, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Numancia, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 218. İddaa'da Zaragoza kazanır 1.65, berabere biter 3.10, Numancia kazanır 3.75 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Karşılıklı gol var 1.70, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Zaragoza son hafta oynanan Almeria maçında 3-0 yenildi.

Numancia ise Gimnastic Tarragona karşılaşmasında 1-2 yenildi.