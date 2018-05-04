Zaragoza - Sporting Gijon maç önü

İspanya 2.Lig heyecanı devam ediyor. Zaragoza, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Sporting Gijon takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:00. Zaragoza 59 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Sporting Gijon 68 puanda ve 2. sırada. Ev sahibi Zaragoza, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Sporting Gijon, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 354 kodlu maçı oynayanlar; Zaragoza galibiyet oranı 2.30, beraberlik oranı 2.90, Sporting Gijon galibiyet oranı 2.40. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Zaragoza son haftadaki Mirandes müsabasında 0-1 yenildi.

Sporting Gijon ise Alcorcon karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Zaragoza, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 9 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Zaragoza, kendi sahasında 22 gol attı, 13 gol yedi.

Sporting Gijon, dış sahada 6 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sporting Gijon 20 kez gol sevinci yaşadı, 19 kez topu ağlarında gördü.