Zaragoza - Valladolid maçı rakamları

Zaragoza ve Valladolid, 27 Mayıs 2018 Pazar günü İspanya 2.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:30. Maç öncesi Zaragoza 65 puanla 4. sırada, Valladolid 64 puanla 5. sırada bulunuyor. Ev sahibi Zaragoza, son 5 maçında 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Valladolid, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 328. İddaa'da Zaragoza kazanır 1.90, berabere biter 2.90, Valladolid kazanır 3.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Zaragoza önceki hafta Tenerife mücadelesinde 1-2 yenildi.

Valladolid ise Cadiz maçında 1-0 kazandı.

Zaragoza, evinde 11 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 28 gol atıp 15 gol yedi.

Valladolid, dış sahada 5 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Valladolid 24 kez gol sevinci yaşadı, 27 kez topu ağlarında gördü.