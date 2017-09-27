Zarrab 27 Kasım´da jüri önüne çıkacak

Önceki gün yapılan duruşmaya, Brooklyn Metropolitan cezaevinde kalan Reza Zarrab ve Manhattan Metropolitan cezaevinde kalan Mehmet Hakan Atilla´nın davasına bakan Yargıç Richard Berman, davanın seyrine ilişkin süreci yazılı olarak açıkladı.
Yargıç Berman, savcılık ve savunma makamlarına iletilen yazılı kararında, 95´er yıl hapis cezası istemiyle yargılanan Zarrab ile Atilla´nın jürili duruşmasının 27 Kasım Pazartesi günü, Türkiye saati ile 16:30´da yapılmasına karar verdi.
Yargıç Berman, Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla hakkındaki davanın düşürülmesiyle ilgili talebinin yeniden değerlendirilmesine, yeniden yapılacak bir duruşma için, savcılığın 16 Ekim, savunmanın da 23 Ekim´den önce gerekli belgelerin ve başvuruların kendisine yollanmasını istedi.
New York Güney Bölgesi Başsavcılığı tarafından açılan davada Zarrab ve Atilla´nın yanı sıra, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, eski Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan, Genel Müdür Yardımcısı Levent Balkan ile Abdullah Happani hakkında aynı suçlamalarla 95´er yıl hapis cezası isteniyor.
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