Zarrab'ın eniştesinin holdinginden 14 kişi serbest bırakıldı

Zarrab'ın ablası ile evli olan NAB Holding Yönetim Kurulu Başkanı Behram Eromi, Yönetim Kurulu Üyesi Nadir Eromi'nin de aralarında bulunduğu 14 yönetici ve çalışanın emniyette ifadeleri alındıktan sonra savcılığın talimatıyla serbest bırakıldığı belirtildi.
ZARRAB'IN 'A TAKIMI' SORGUDA
Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre mal varlığına el konulan 23 kişi arasında NAB Holding A.Ş.'nin küçük hissedarı ve Yönetimi Kurulu Üyesi Omid Eromi'nin ismi de yer almıştı. Geçtiğimiz cumartesi günü ihbar üzerine Sarıyer Kireçburnu'ndaki holding merkezinde yapılan aramadan sonra 14 yönetici ve çalışanı gözaltına alınmıştı.
ZARRAB'IN 'A TAKIMI' EMNİYETTE
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine gözaltına alınan, tüm şirket sırlarını bildikleri iddia edilen Zarrab'ın 'A Takımı' 3 çalışanının ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Gözaltında bulunan Zarrab'ın asistanı Sinem Aslan'ın, tüm özel ve gizli görüşmeleri organize ettiği, Regaip Akol'un para trafiğini takip eden "mali kara kutusu" olduğu, Mustafa Hacısalihoğlu'nun ise iş yeri ve evinin güvenlik kamerası ile dijital işlerini yapan "dijital kara kutusu" olduğu iddia ediliyor.
Şüphelilerin, Zarrab'ın cezaevinden verdiği talimatlar doğrultusunda, ABD'deki davaya evrak gönderilmesini, para gönderilmesini gibi özel işlerini yürüttüğü belirtildi.
HARDDİSK ELE GEÇİRİLDİ
ABD soruşturma savcılarına verilmek üzere hazırlandığı tespit edilen Reza Zarrab'ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Roysar Holding'e ait harddisk, savcılığın talimatıyla hareket geçen polisinin düzenlediği operasyonla ele geçirilmişti.
ABD'deki davada sanık iken savcılık ile anlaşarak tanık olan Reza Zarrab, kızı, ağabeyi, annesi, babasının da aralarında bulunduğu 23 kişinin "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri yabancı devlet lehine siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etme" gerekçesiyle mal varlıklarına el konulması kararı verilmişti.
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