Zarrab'ın sanık olarak katılmayacağı davanın jürisi seçildi, duruşmalar başlıyor

ABD'de İran ve Türkiye vatandaşı iş adamı Reza Zarrab'ın ismiyle anılan ancak son anda Zarrab'ın duruşmaya sanık olarak çıkarılmayacağının açıklandığı davada, jüri seçimi tamanlandı.
Dünkü oturumda jüri heyetinin 12 asıl ve 6 yedek üyesi seçildi.
Hâkim Richard Berman, jüri heyetine eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın davada tek başına yargılanacağını söyledi.
New York'taki duruşma yerel saatle 09.15'te (TSİ 17.15) başlayacak. Berman, duruşmaların 3-4 hafta sürebileceğini belirtti. Duruşmalar 25 Aralık Noel gününe kadar bitmezse, yeni yılda devam edilecek.
Davada, aralarında eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın da bulunduğu sanıklar hakkındaki iddianamede altı suçlama var:
Hâkimin, Reza Zarrab'ın sanık olarak mahkemeye çıkarılmayacağını ve davanın asıldan görüleceği duruşmalara katılmayacağını açıklaması, Zarrab'ın savcılıkla iş birliği yapmış olabileceğine dair iddiaları güçlendirdi.
Zarrab, İran'a uygulanan yaptırımları yasa dışı yollarla delmek suçlamasıyla geçen yıl Mart ayında Miami'de gözaltına alınarak tutuklanmıştı.
Zarrab soruşturmasını başından beri izleyen New York Times muhabiri Benjamin Weiser, Twitter hesabından Zarrab'ın 'potansiyel tanık listesinde suç ortağı zanlısı' olarak yer aldığını duyurdu.
Weiser, Atilla davasının jüri üyesi adaylarına bir liste dağıtıldığını 'bu listenin davanın potansiyel tanıkları ve yargılama sırasında geçebilecek isimler, yerler ve kurumlardan' oluştuğunu aktardı.
Bu listede Zarrab, 'suç ortağı zanlısı' olarak yer alıyor.
BBC Türkçe'nin sorusunu yanıtlayan Weiser, ''Teknik olarak, bu dava sırasında (Zarrab'ın) adının geçebileceği ya da potansiyel tanık olabileceği anlamına geliyor. Tek başına bu listede adının yer almış olması ifade vereceği anlamına gelmez, sadece potansiyel olarak tanık olabileceği anlamına gelir'' dedi.
Davanın başlamasına iki ay kala Zarrab'ın gözlerden kaybolması, iş adamının olayla ilgili bildiklerini anlatma karşılığında iddia makamı adına tanıklık etmeyi kabul ederek serbest bırakılma, savcılıkla anlaşma yaparak daha düşük bir ceza ile suçunu kabul etme ve Türkiye ile ABD arasında varılan bir anlaşmayla iade edilmesi gibi ihtimalleri gündeme getirmişti.
Hakimin, bu hafta davasının görülmeyeceğini açıklaması, Zarrab'ın savcılıkla işbirliğine giderek, soruşturmayla ilgili bildiklerini anlatma ve varsa, elindeki belgeleri teslim etme karşılığında tanıklık yapmayı kabul ettiği ihtimalini kuvvetlendiriyor.
Ancak bu durumla ilgili teyit edilmiş resmi bir açıklama yok.
Zarrab geçen yıl Mart ayında ailesiyle gittiği Miami'de gözaltına alınarak tutuklanmıştı .
Mehmet Hakan Atilla ise bu yılın Mart ayında New York JFK Havalimanı'nda gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.
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