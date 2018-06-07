'Ağır Yaşamlar' programında bu güne dek yüzlerce kişi, binlerce kilo verdi... Ancak öyle kişiler var ki, Dr. Nowzaradan'ı çileden çıkarsalar bile yüzlerce kilo verip, bizleri şaşırttı.
İşte 'Bu kadarına pes!' dedirten 12 Ağır Yaşamlar değişimi...
1- Zsalynn
300 kilonun üzerindeydi... Tedaviden sonra 21 yaşındaki halinden daha zayıf bir hale geldi.
2- Marla
Ameliyattan sonra 213 kilo verdi.
3- Tara
Ameliyatından 1 yıl sonra 126 kilo verdi.
4- Steven
Dr. Nowzaradan'ın tartışmasız en zorlu hastalarından biriydi Steven... Ama ameliyattan sonra 70 kilo verdi.
5- Joe
Ameliyattan sonra 230 kilo verdi.
6- James
Tedaviden sonra 170 kilo verdi. James'ın sadece karnından alınan derilerin ağırlığı 30 kiloydu...
7- Dotti
290 kilodan 240 kiloya düştü.
8- Chuck
Ameliyattan sonra 196 kilo verdi.
9- Christina
Onlarca kilo verdi ve şimdi 12 yaşındaki halinin yarısı kadar...
10- Brittani
90 kilo vermeyi başardı.
11- Bettie Jo
Bettie de 90 kilo vermeyi başardı.
12- Susan
275 kilodan 95'e inmeyi başardı.
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