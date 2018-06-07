Zayıflayıp bambaşka biri oldular! İşte en inanılmaz 12 değişim!

Ağır Yaşamlar'da bugüne dek Dr. Nowzaradan'ın sözünden çıkmayıp yüzlerce kilo veren hastalar da gördük, diyetine uymayıp daha çok kilo alarak hüsrana uğrayanlar da... Fakat hiçbiri bizi onlar kadar şaşırtmadı! İşte "Yok artık!" dediğimiz, en inanılmaz 12 Ağır Yaşamlar değişimi...