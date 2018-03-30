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İzzet Yıldızhan "Şehmus abi Diyarbakır'ın iyi bir değeriydi, bizim ağabeyimizdi. Sanat camiası ile de bağlantılı olan bir insandı. Türkiye'nin dört bir yanında şöhret olan insanına, starlarının yapımcılığını yapmış bir insan. Benim için benim gördüğüm, izlediğim babacan, aslan gibi bir ağabeydi. Tüm sanat camiasına da başsağlığı dilemek daha doğru olur çünkü onların da çok sevdiği bir ağabeydi. Türkiye'nin en büyük starlarına Ahmet Kaya'dan İbrahim Tatlıses'e, Azer Bülbül'ünden Yıldız Tilbe'sine kadar bir çok isme albüm yapmış bir yapımcı. Hastalığı süresince her 3 günde bir hastanede hiç yalnız bırakmadım onu" dedi.