Hürriyet'te yer alan habere göre, 'Zaza Şehmuz' olarak bilinen Şehmuz İlgin, Diyarbakır'da tedavi gördüğü bir hastanede hayatını kaybetti. İbrahim Tatlıses, Ahmet Kaya, Mahsun Kırmızıgül, Emrah gibi ünlü sanatçılara albüm yapan Şehmuz İlgin 70 yaşındaydı.

Şehmuz İlgin'in adı 1990 yılında İbrahim Tatlıses'in ayağından vurulması olayına karışmıştı.

İlgin, yarın Diyarbakır Ulu Cami'nde son yolculuğuna uğurlanacak.