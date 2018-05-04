Zbrojovka Brno - FK Baumit Jablonec karşılaşma önü

Çek Cumhuriyeti Czech Liga heyecanı devam ediyor. Zbrojovka Brno, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü FK Baumit Jablonec takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. Zbrojovka Brno 20 puana sahip olarak 16. sırada yer alırken FK Baumit Jablonec 44 puanda ve 4. sırada. Zbrojovka Brno son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. FK Baumit Jablonec, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 295. İddaa'da Zbrojovka Brno kazanır 3.10, berabere biter 3.10, FK Baumit Jablonec kazanır 1.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.75, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Zbrojovka Brno önceki hafta Slavia Prague mücadelesinde 4-0 yenildi.

FK Baumit Jablonec ise MFK Karvina karşılaşmasında 0-2 kazandı.

Zbrojovka Brno, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Zbrojovka Brno, kendi sahasında 10 gol attı, 14 gol yedi.

FK Baumit Jablonec ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. FK Baumit Jablonec, 17 gol atarken 15 gol yedi.