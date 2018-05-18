Zbrojovka Brno - Vysocina Jihlava maç önü

Zbrojovka Brno ve Vysocina Jihlava, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü Çek Cumhuriyeti Czech Liga maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Zbrojovka Brno 23 puanla 16. sırada, Vysocina Jihlava 29 puanla 12. sırada bulunuyor. Zbrojovka Brno, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Vysocina Jihlava son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 204 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Zbrojovka Brno kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 3.00, Vysocina Jihlava sahadan galip ayrılırsa 3.20 oranını elde edecekler. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Zbrojovka Brno son hafta oynanan MFK Karvina maçında 1-1 berabere kaldı.

Vysocina Jihlava ise Slovan Liberec karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Zbrojovka Brno, 10 gol attı ve 17 gol yedi.

Vysocina Jihlava, dış sahada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 9 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Vysocina Jihlava 14 kez gol sevinci yaşadı, 26 kez topu ağlarında gördü.