Zehir tacirlerine ağır darbe!

Güvenlik güçlerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında zehir tacirlerine yönelik operasyonları aralıksız sürüyor. Polis ve jandarma ekiplerince bu yılın ilk iki ayında düzenlenen 24 bin operasyonda, gözaltına alınan 33 bin 533 şüpheliden 3 bin 823'ü tutuklandı.

Polis ve jandarma ekipleri, Türkiye genelinde yürüttüğü başarılı operasyonlarla zehir tacirlerine göz açtırmıyor. 2018'in Ocak ve Şubat aylarında jandarma ve emniyet birimlerince, düzenlenen 24 bin operasyonda, gözaltına alınan 33 bin 533 şüpheliden 3 bin 823’ü tutuklandı. Geçen yılın aynı döneminde ise 16 bin 551 operasyonda 23 bin 979 şüpheliden bin 630 tutuklamıştı.

Yılın aynı süresiyle kıyaslandığında operasyon sayısında 7 bin 452'lik, gözaltı sayısında 9 bin 554'lük ve tutuklu sayısında 2 bin 193'lük artış kaydedildi. Bu yılın ilk iki ayında operasyon sayısında geçen yıla oranla yüzde 45'lik bir artış yaşandığı görüldü.

KARARLI MÜCADELE RAKAMLARA YANSIDI

Uyuşturucunun toplumdan temizlenmesi amacıyla yürütülen kararlı mücadele, operasyon, gözaltı ve tutuklu sayıları ile ele geçirilen malzeme miktarlarına da olumlu yansıdı.

2018 yılının Şubat ayında güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlarda toplam bir ton 664 kilo 253 gr eroin, 7 ton 674 kilo 610 gr esrar, 3 kilogram 964 gr kokain, 120 kilo 797 gr sentetik kannabinoid, 38 kilo 226 gr metamfetamin, bir milyon 526 bin 549 adet captagon hap,369 bin 984 adet ectasy hap, 4 bin 676 adet kok kenevir, 19.620 litre astetik anhidrid ele geçirildi.

Geçen yılın aynı döneminde ise, 475 kilo 737 gr eroin, 7 ton 94 kilo 610 gr esrar, 24 kilo 766 gr kokain,16 kilo 998 gr sentetik kannabinoid, 505 kilo 763 gr metamfetamin,388 adet 153 adet captagon hap,69 bin 402 adet ecstasy hap, 3 bin 836 adet kok kenevir yakalanmıştı.

16 TON 802 KG ESRAR YAKALANDI

Güvenlik birimlerince bu yılın ocak ve şubat aylarında yapılan aramalarda, 16 ton 802 kilo 456 gram esrar, 3 ton 722 kilo 770 gram eroin, 202 kilo 270 gram bonzai, 110 kilo 922 gram metamfetamin, 72 kilo 257 gram kokain, bir milyon 547 bin 886 adet captagon hap, 519 bin 983 adet ecstasy hap, 14 bin 989 kök hint keneviri ele geçirildi.

Buna göre geçen yılın ocak ve şubat aylarındaki operasyonlarda, 25 ton 583 kilo 478 gram esrar, 975 kilo 733 gram eroin, 68 kilo 199 gram metamfetamin, 61 kilo 887 gram bonzai, 40 kilo 791 gram kokain, 660 bin 96 adet captagon hap, 187 bin 407 adet ecstasy hap, 7 bin 300 kök hint keneviri ele geçirilmişti.

Söz konusu rakamlar, bu yılın ilk iki aylık dilimiyle kıyaslandığında, yakalanan eroinde 2 ton 747 kilo 37 gram, metamfetaminde 42 kilo 723 gram, bonzaide 140 kilo 383 gram, kokainde 31 kilo 466 gram, captagon hapta 887 bin 790 adet, ecstasy hapta 332 bin 576 adet, hint kenevirinde 7 bin 689 kök kenevirde artış sağlandı. Esrarda ise 8 ton 781 kilo 22 gr azalma oldu.

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