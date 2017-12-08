Cadde’de yer alan habere göre, akşam saatlerinde geldiği alışveriş merkezinde arkadaşlarıyla bir araya gelen Zehra Çilingiroğlu, acelesinin olduğunu ifade etti.



Gürse Birsel'in 'Aile Arasında' filmini annesi Hülya Avşar'la birlikte izlediklerini ve çok beğendiklerini ifade eden Zehra, "Son seansa bilet almamıza rağmen yer bulmakta zorlandık, en önden izledik" dedi.



Zehra Çilingiroğlu, kısa açıklamasından sonra hızlı adımlarla arkadaşlarının yanına gitti.





hülya avşar

Zehra Çilingiroğlu