Cadde’nin haberine göre, tek başına mağazaları gezen Zehra Çilingiroğlu, "Hava soğuk arkadaşlarımla burada buluşup yemek yiyeceğiz” dedi.



Geçtiğimiz yıl Londra'ya ‘İş yönetimi ve pazarlama’ eğitimi almaya giden, ancak oradaki hayata uyum sağlayamadığı için yurda dönen Zehra Çilingiroğlu, “Mimarlık bölümü okuyorum artık. Bu bölüm güzelmiş" şeklinde konuştu.

Zehra Çilingiroğlu