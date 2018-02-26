Cadde'den Emrah Akçaay'ın haberin göre, gece yarısı mekana sevgilisi ve iki arkadaşının eşlik etmesiyle gelen Çilingiroğlu, sabaha kadar eğlendi. Çilingiroğlu’nun, gece sonunda yalnız başına mekandan çıkış yapması dikkat çekti.



Gazetecilerin aşk hayatı hakkındaki sorularını duymamazlıktan gelen Çilingiroğlu, “Bunları konuşmayalım” diyerek taksiye bindi.

Bu Konu İle İlgili Haberler